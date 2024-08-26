Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2000 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,0 гр
- Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 3
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2000 злотых
- Год 1980
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1980 года "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 567 проданному на аукционе WDA - MiM за 500 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WDA - MiM (4)
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность SP68 PCGS
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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