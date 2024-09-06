Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 7,7 гр
- Чистого золота (0,2473 oz) 7,6923 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 9
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2000 злотых
- Год 1987
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 672 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 24500 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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