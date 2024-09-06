Пробные 2000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 672 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 24500 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

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