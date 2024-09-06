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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Пробные 2000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 2000 злотых 1987 года MW SW "Иоанн Павел II" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 7,7 гр
  • Чистого золота (0,2473 oz) 7,6923 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 9

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1987 года "Иоанн Павел II" со знаком MW SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 672 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 24500 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

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Польша 2000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 2000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
6469 $
Цена в валюте аукциона 24500 PLN
Польша 2000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 2000 злотых 1987 MW SW "Иоанн Павел II" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

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