Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2000 злотых 1985 года CHI SW "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,8 гр
- Чистого золота (0,1968 oz) 6,12 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 5
- Тираж PROOF 5
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2000 злотых
- Год 1985
- Монетный двор Балерна
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)
Цены на аукционах
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