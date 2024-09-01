Пробные 2000 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980". Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1980 года "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 693 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2600 PLN. Торги состоялись 2 декабря 2006.

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