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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2000 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Пробные 2000 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 2000 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 3
  • Тираж PROOF 1,500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (32) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1980 года "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 693 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2600 PLN. Торги состоялись 2 декабря 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Niemczyk (17)
  • Numimarket (1)
  • Stack's (3)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (8)
  • Wójcicki (1)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
571 $
Цена в валюте аукциона 2300 PLN
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
527 $
Цена в валюте аукциона 2150 PLN
Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Busso Peus - November 8, 2019
Продавец Busso Peus
Дата 8 ноября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 2000 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2000 злотых 1980 "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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