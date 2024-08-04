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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2000 злотых 1982 года CHI SW "Иоанн Павел II" (Польша, Народная Республика)

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,8 гр
  • Чистого золота (0,1968 oz) 6,12 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 6
  • Тираж PROOF 6

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1982
  • Монетный двор Балерна
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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