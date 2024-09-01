Пробные 2000 злотых 1980 года MW "Болеслав I Храбрый". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1980 года "Болеслав I Храбрый" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2959 проданному на аукционе Stary Sklep за 1650 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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