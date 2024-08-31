Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2000 злотых 1979 года MW "Мария Склодовская-Кюри". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 5,1 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2000 злотых
- Год 1979
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1979 года "Мария Склодовская-Кюри" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7161 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1100 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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