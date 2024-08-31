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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2000 злотых 1979 года MW "Мария Склодовская-Кюри". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 2000 злотых 1979 года MW "Мария Склодовская-Кюри" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 2000 злотых 1979 года MW "Мария Склодовская-Кюри" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 5,1 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1979 года "Мария Склодовская-Кюри" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7161 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1100 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 2000 злотых 1979 MW "Мария Склодовская-Кюри" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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