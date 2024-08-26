Пробные 2000 злотых 1977 года MW "Фридерик Шопен". Медь (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1977 года "Фридерик Шопен" со знаком MW. Медь. Это медная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 674 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2600 PLN. Торги состоялись 24 мая 2003.

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