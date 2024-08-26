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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2000 злотых 1977 года MW "Фридерик Шопен". Медь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медь

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1977
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1977 года "Фридерик Шопен" со знаком MW. Медь. Это медная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 674 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2600 PLN. Торги состоялись 24 мая 2003.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 24 мая 2003
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2000 злотых 1977 "Фридерик Шопен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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