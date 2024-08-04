Пробные 2000 злотых 1979 года MW "Мешко I". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1979 года "Мешко I" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 593 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 900 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

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