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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2000 злотых 1979 года MW "Николай Коперник". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1979 года "Николай Коперник" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Bereska Numizmatyka за 1100 PLN. Торги состоялись 27 апреля 2019.

Сохранность
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  • Bereska (2)
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
286 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2000 злотых 1979 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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