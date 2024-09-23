Пробные 2000 злотых 1979 года MW "Николай Коперник". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1979 года "Николай Коперник" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6 проданному на аукционе Bereska Numizmatyka за 1100 PLN. Торги состоялись 27 апреля 2019.

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