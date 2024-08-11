Пробные 2000 злотых 1977 года MW "Фридерик Шопен". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1977 года "Фридерик Шопен" со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 499 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.

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