Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2000 злотых 1977 года MW "Фридерик Шопен". Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2000 злотых
- Год 1977
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1977 года "Фридерик Шопен" со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 499 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2018.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (2)
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