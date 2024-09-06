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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2000 злотых 1979 года MW "Николай Коперник". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 2000 злотых 1979 года MW "Николай Коперник" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 2000 злотых 1979 года MW "Николай Коперник" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 5,0 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1979 года "Николай Коперник" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 850 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1000 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
247 $
Цена в валюте аукциона 1000 PLN
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 2000 злотых 1979 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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