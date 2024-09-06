Пробные 2000 злотых 1979 года MW "Николай Коперник". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1979 года "Николай Коперник" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 850 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1000 PLN. Торги состоялись 26 ноября 2023.

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