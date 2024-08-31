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Пробные 2000 злотых 1979 года MW "Николай Коперник". Медь (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медь
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2000 злотых
- Год 1979
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)
Цены на аукционах
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