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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2000 злотых 1979 года MW "Николай Коперник". Медь (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медь

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Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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