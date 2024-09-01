Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2000 злотых 1979 года MW "Николай Коперник". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

Аверс монеты - Пробные 2000 злотых 1979 года MW "Николай Коперник" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 2000 злотых 1979 года MW "Николай Коперник" Алюминий - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,5 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1979 года "Николай Коперник" со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 679 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6500 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Niemczyk (1)
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 2000 злотых 1979 MW "Николай Коперник" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2000 злотых 1979 "Николай Коперник" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1979 года Все польские монеты польские алюминиевые монеты польские монеты номиналом 2000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск