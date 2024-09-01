Пробные 2000 злотых 1979 года MW "Николай Коперник". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1979 года "Николай Коперник" со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 679 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6500 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.

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