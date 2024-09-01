Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2000 злотых 1979 года MW "Николай Коперник". Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 1,5 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2000 злотых
- Год 1979
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1979 года "Николай Коперник" со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 679 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 6500 PLN. Торги состоялись 26 октября 2018.
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