Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2000 злотых 1979 года MW "Мешко I". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 8,0 гр
- Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 4
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2000 злотых
- Год 1979
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)
Цены на аукционах
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