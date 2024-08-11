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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2000 злотых 1979 года MW "Мешко I". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

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Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 8,0 гр
  • Чистого золота (0,2315 oz) 7,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 2000 злотых 1979 "Мешко I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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