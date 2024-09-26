Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 3,9 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2000 злотых
- Год 1988
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (35)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1988 года "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 489 проданному на аукционе WDA - MiM за 1850 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF66 GCN
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2000 злотых 1988 "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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