Пробные 2000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1988 года "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 489 проданному на аукционе WDA - MiM за 1850 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

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