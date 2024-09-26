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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 2000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 2000 злотых 1988 года MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,9 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (35)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1988 года "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" со знаком MW ET. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 489 проданному на аукционе WDA - MiM за 1850 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 800 PLN
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF66 GCN
Цена
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Janas - March 21, 2020
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе Janas - March 21, 2020
Продавец Janas
Дата 21 марта 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 2000 злотых 1988 MW ET "Иоанн Павел II - 10 лет понтификата" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Где продать?

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