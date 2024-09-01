Пробные 2000 злотых 1977 года MW "Фридерик Шопен". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1977 года "Фридерик Шопен" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 940 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 760 PLN. Торги состоялись 21 апреля 2017.

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