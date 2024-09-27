Пробные 2000 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1980 года "Казимир I Восстановитель" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1650 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1750 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

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