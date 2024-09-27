Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2000 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 2000 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 2000 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 5,2 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1980 года "Казимир I Восстановитель" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1650 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1750 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (13)
  • Numimarket (3)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (6)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (3)
  • WDA - MiM (4)
  • Wu-eL (1)
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 2000 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2000 злотых 1980 "Казимир I Восстановитель" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1980 года Все польские монеты польские никелевые монеты польские монеты номиналом 2000 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск