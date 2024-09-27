Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2000 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 5,2 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2000 злотых
- Год 1980
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1980 года "Казимир I Восстановитель" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1650 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1750 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
325 $
Цена в валюте аукциона 1400 PLN
Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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