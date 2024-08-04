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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 2000 злотых 1977 года MW "Фридерик Шопен". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 2000 злотых 1977 года MW "Фридерик Шопен" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 2000 злотых 1977 года MW "Фридерик Шопен" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 4,7 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2000 злотых
  • Год 1977
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1977 года "Фридерик Шопен" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3433 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8500 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (3)
  • WCN (3)
Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 13, 2020
Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
2234 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Польша 2000 злотых 1977 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 мая 2002
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2000 злотых 1977 "Фридерик Шопен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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