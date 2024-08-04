Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 2000 злотых 1977 года MW "Фридерик Шопен". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 4,7 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2000 злотых
- Год 1977
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 2000 злотых 1977 года "Фридерик Шопен" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3433 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 8500 PLN. Торги состоялись 3 октября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (3)
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
2234 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
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