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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1981 года MW "Болеслав II Смелый". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 50 злотых 1981 года MW "Болеслав II Смелый" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 злотых 1981 года MW "Болеслав II Смелый" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 11,7 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,538,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1981
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1981 года "Болеслав II Смелый" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1729 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1200 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Niemczyk (3)
  • Numis Poland (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 50 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша 50 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 50 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 50 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Coinhouse - January 31, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 31 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Coinhouse - December 21, 2020
Продавец Coinhouse
Дата 21 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
Польша 50 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 50 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Numis Poland - November 10, 2018
Польша 50 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Numis Poland - November 10, 2018
Продавец Numis Poland
Дата 10 ноября 2018
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша 50 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 50 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1981 "Болеслав II Смелый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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