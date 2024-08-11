Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 1981 года MW "Болеслав II Смелый". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 11,7 гр
- Диаметр 30,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 2,538,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1981
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1981 года "Болеслав II Смелый" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1729 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1200 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 31 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 50 злотых 1981 "Болеслав II Смелый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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