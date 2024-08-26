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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 1981 года MW "Болеслав II Смелый". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 200 злотых 1981 года MW "Болеслав II Смелый" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 200 злотых 1981 года MW "Болеслав II Смелый" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,6 гр
  • Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 12,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1981
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1981 года "Болеслав II Смелый" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63561 проданному на аукционе Heritage Auctions за 144 USD. Торги состоялись 18 августа 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Pesek Auctions - May 8, 2024
Продавец Pesek Auctions
Дата 8 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Münzen & Medaillen - January 23, 2024
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 23 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе V. GADOURY - June 6, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF70 PGM
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 16 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1981 "Болеслав II Смелый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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