200 злотых 1981 года MW "Болеслав II Смелый". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1981 года "Болеслав II Смелый" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63561 проданному на аукционе Heritage Auctions за 144 USD. Торги состоялись 18 августа 2021.

Сохранность PROOF (27) UNC (19) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) PF69 (5) PF65 (1) ULTRA CAMEO (5) Сервис NGC (5) PCGS (1) PGM (1)

Продавец Все фирмы

Aureo & Calicó (1)

Cieszyńskie CN (1)

COINSNET (1)

Istra Numizmatika d.o.o. (1)

Katz (1)

Münzen & Medaillen (1)

Niemczyk (3)

Numisbalt (2)

Numismatica Ferrarese (2)

Pesek Auctions (1)

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (2)

Rauch (1)

Stare Monety (6)

Stary Sklep (2)

Teutoburger (1)

V. GADOURY (1)

WCN (15)

Wójcicki (6)

Wu-eL (1)