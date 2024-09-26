Пробные 100 злотых 1981 года MW "Кони". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1981 года "Кони" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1078 проданному на аукционе Stary Sklep за 700 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

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