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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1981 года MW "Кони". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1981 года MW "Кони" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1981 года MW "Кони" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,020

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1981
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1981 года "Кони" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1078 проданному на аукционе Stary Sklep за 700 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (2)
  • Coinhouse (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (6)
  • Numimarket (1)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (3)
  • WCN (4)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
126 $
Цена в валюте аукциона 510 PLN
Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Coinhouse - December 19, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 19 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 7 ноября 2020
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1981 MW "Кони" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1981 "Кони" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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