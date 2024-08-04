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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1981 года MW "Конь". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 100 злотых 1981 года MW "Конь" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1981 года MW "Конь" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Numis Poland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 12,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1981
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (66)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1981 года "Конь" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62175 проданному на аукционе Heritage Auctions за 150 USD. Торги состоялись 26 июля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 61 USD
Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Istra Numizmatika d.o.o. - March 10, 2024
Продавец Istra Numizmatika d.o.o.
Дата 10 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе V. GADOURY - June 6, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Stare Monety - March 10, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1981 "Конь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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