100 злотых 1981 года MW "Конь". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1981 года "Конь" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62175 проданному на аукционе Heritage Auctions за 150 USD. Торги состоялись 26 июля 2012.

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