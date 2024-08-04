Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 1981 года MW "Конь". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Numis Poland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 12,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1981
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (66)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1981 года "Конь" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 62175 проданному на аукционе Heritage Auctions за 150 USD. Торги состоялись 26 июля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 61 USD
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец V. GADOURY
Дата 6 июня 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 10 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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