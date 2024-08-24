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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1981 года MW "Болеслав II Смелый". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1981 года MW "Болеслав II Смелый" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1981 года MW "Болеслав II Смелый" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,6 гр
  • Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,020

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1981
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1981 года "Болеслав II Смелый" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2855 проданному на аукционе Stary Sklep за 700 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numedux (1)
  • Numimarket (1)
  • Stare Monety (1)
  • Stary Sklep (3)
  • WCN (4)
  • Wójcicki (2)
  • Wu-eL (2)
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 139 USD
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
57 $
Цена в валюте аукциона 230 PLN
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF67 GCN
Цена
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Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 200 злотых 1981 MW "Болеслав II Смелый" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1981 "Болеслав II Смелый" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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