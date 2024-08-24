Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200 злотых 1981 года MW "Болеслав II Смелый". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 17,6 гр
- Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 4,020
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1981
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1981 года "Болеслав II Смелый" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2855 проданному на аукционе Stary Sklep за 700 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 139 USD
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PF67 GCN
Цена
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Где продать?
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