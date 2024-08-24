Пробные 200 злотых 1981 года MW "Болеслав II Смелый". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1981 года "Болеслав II Смелый" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2855 проданному на аукционе Stary Sklep за 700 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

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