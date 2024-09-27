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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1981 года MW "Краков". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1981 года MW "Краков" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1981 года MW "Краков" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,1 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1981
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1981 года "Краков" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5148 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 750 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1981 "Краков" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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