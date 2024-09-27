Пробные 100 злотых 1981 года MW "Краков". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1981 года "Краков" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5148 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 750 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

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