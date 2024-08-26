Пробные 100 злотых 1981 года MW "Кони". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1981 года "Кони" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7135 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1400 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

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