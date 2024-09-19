50 злотых 1981 года MW "Генерал Владислав Сикорский". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1981 года "Генерал Владислав Сикорский" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе NUMIS Klitończyk за 460 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.

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