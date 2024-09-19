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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1981 года MW "Генерал Владислав Сикорский". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 50 злотых 1981 года MW "Генерал Владислав Сикорский" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 злотых 1981 года MW "Генерал Владислав Сикорский" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 11,7 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,505,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1981
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1981 года "Генерал Владислав Сикорский" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 94 проданному на аукционе NUMIS Klitończyk за 460 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
117 $
Цена в валюте аукциона 460 PLN
Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Coinhouse - May 12, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 12 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS66 PCGS
Цена
Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Numis Poland - July 13, 2022
Продавец Numis Poland
Дата 13 июля 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF69 CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Russiancoin - May 17, 2018
Продавец Russiancoin
Дата 17 мая 2018
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 злотых 1981 "Генерал Владислав Сикорский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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