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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1981 года MW "Краков". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1981 года MW "Краков" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1981 года MW "Краков" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,2 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1981
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1981 года "Краков" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 798 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 950 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
234 $
Цена в валюте аукциона 950 PLN
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF70 PCG
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 20 злотых 1981 MW "Краков" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1981 "Краков" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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