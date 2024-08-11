Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

100 злотых 1981 года MW "Генерал Владислав Сикорский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - 100 злотых 1981 года MW "Генерал Владислав Сикорский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 100 злотых 1981 года MW "Генерал Владислав Сикорский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 12,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1981
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1981 года "Генерал Владислав Сикорский" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2790 проданному на аукционе Stary Sklep за 340 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (2)
  • Karbownik (1)
  • Niemczyk (3)
  • Numedux (1)
  • Numis Poland (1)
  • Numisbalt (3)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Stare Monety (3)
  • Stary Sklep (5)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (14)
  • Wójcicki (3)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 1 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Numis Poland - May 7, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1981 "Генерал Владислав Сикорский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1981 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом 100 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск