100 злотых 1981 года MW "Генерал Владислав Сикорский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1981 года "Генерал Владислав Сикорский" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2790 проданному на аукционе Stary Sklep за 340 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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