Польша Период: 1506-2020 1506-2020
100 злотых 1981 года MW "Генерал Владислав Сикорский". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 12,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1981
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (40)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 100 злотых 1981 года "Генерал Владислав Сикорский" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2790 проданному на аукционе Stary Sklep за 340 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Numis Poland
Дата 7 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
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