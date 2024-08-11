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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1981 года MW "Конь". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1981
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1981 года "Конь" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64322 проданному на аукционе Heritage Auctions за 94 USD. Торги состоялись 22 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rzeszowski DA (1)
Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 370 PLN
Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" (Пробные) на аукционе Heritage - March 22, 2018
Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" (Пробные) на аукционе Heritage - March 22, 2018
Продавец Heritage
Дата 22 марта 2018
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 94 USD
Польша 100 злотых 1981 MW "Конь" (Пробные) на аукционе Felzmann - June 15, 2010
Продавец Felzmann
Дата 15 июня 2010
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1981 "Конь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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