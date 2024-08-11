Пробные 100 злотых 1981 года MW "Конь". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1981 года "Конь" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 64322 проданному на аукционе Heritage Auctions за 94 USD. Торги состоялись 22 марта 2018.

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