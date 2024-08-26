50 злотых 1981 года MW "Владислав I Герман". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1981 года "Владислав I Герман" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 737 проданному на аукционе WDA - MiM за 320 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

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