Польша Период: 1506-2020 1506-2020
50 злотых 1981 года MW "Владислав I Герман". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 11,7 гр
- Диаметр 30,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 2,500,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1981
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1981 года "Владислав I Герман" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 737 проданному на аукционе WDA - MiM за 320 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS67 NGC
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Где продать?
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