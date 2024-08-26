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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

50 злотых 1981 года MW "Владислав I Герман". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - 50 злотых 1981 года MW "Владислав I Герман" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 50 злотых 1981 года MW "Владислав I Герман" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 11,7 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,500,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1981
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 50 злотых 1981 года "Владислав I Герман" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 737 проданному на аукционе WDA - MiM за 320 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе WDA - MiM - November 26, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Польша 50 злотых 1981 MW "Владислав I Герман" на аукционе COINSNET - May 24, 2021
Продавец COINSNET
Дата 24 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Для продажи 50 злотых 1981 "Владислав I Герман" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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