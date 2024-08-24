Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1981 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1981 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3688 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.
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Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS69 PL NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 11 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 1981 "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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