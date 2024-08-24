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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1981 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1981 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1981 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 2,655,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1981
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1981 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3688 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 3000 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Coinhouse (2)
  • COINSNET (2)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (2)
  • NUMIS Klitończyk (1)
  • WDA - MiM (3)
  • Wójcicki (4)
Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS69 PL NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Coinhouse - February 11, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 11 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Coinhouse - May 8, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 8 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1981 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

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