Пробные 100 злотых 1981 года MW "Конь". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1981 года "Конь" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7136 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1400 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

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