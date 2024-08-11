Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2000 злотых 1981 года MW "Владислав I Герман". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 9,0 гр
- Чистого золота (0,2604 oz) 8,1 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 3,113
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2000 злотых
- Год 1981
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1981 года "Владислав I Герман" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3094 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 825 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 18 апреля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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