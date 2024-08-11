2000 злотых 1981 года MW "Владислав I Герман". Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2000 злотых 1981 года "Владислав I Герман" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3094 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 825 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2022.

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