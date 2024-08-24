Пробные 100 злотых 1981 года MW "Генерал Владислав Сикорский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1981 года "Генерал Владислав Сикорский" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2584 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 190 PLN. Торги состоялись 20 марта 2021.

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