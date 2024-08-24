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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1981 года MW "Генерал Владислав Сикорский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1981 года MW "Генерал Владислав Сикорский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1981 года MW "Генерал Владислав Сикорский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5,020

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1981
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1981 года "Генерал Владислав Сикорский" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2584 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 190 PLN. Торги состоялись 20 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (3)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 135 PLN
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 19, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1981 MW "Генерал Владислав Сикорский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1981 "Генерал Владислав Сикорский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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