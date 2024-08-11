Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 злотых 1981 года MW "Владислав I Герман". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 12,7 гр
- Диаметр 30,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1981
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (31) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1981 года "Владислав I Герман" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1000 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2020.
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Heritage
Дата 30 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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