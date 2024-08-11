Пробные 50 злотых 1981 года MW "Владислав I Герман". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1981 года "Владислав I Герман" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 376 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1000 PLN. Торги состоялись 19 апреля 2020.

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