Пробные 50 злотых 1981 года MW "Всемирный день продовольствия". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1981 года "Всемирный день продовольствия" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Numis Poland за 550 PLN. Торги состоялись 11 июля 2023.

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