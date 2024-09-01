Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 злотых 1981 года MW "Всемирный день продовольствия". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 30,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1981
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1981 года "Всемирный день продовольствия" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Numis Poland за 550 PLN. Торги состоялись 11 июля 2023.
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 12 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
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Где продать?
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