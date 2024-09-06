Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 злотых 1972 года MW JJ "Фридерик Шопен". Никель. Без надписи PRÓBA (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель. Без надписи PRÓBA
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 12,5 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1972
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)
Цены на аукционах
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