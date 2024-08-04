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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 злотых 1972 года MW "Фридерик Шопен". Медно-никель. Без надписи PRÓBA (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель. Без надписи PRÓBA

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1972
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1972 года "Фридерик Шопен" со знаком MW. Медно-никель. Без надписи PRÓBA. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 622 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Numis Poland (1)
  • WCN (1)
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Numis Poland - February 18, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - March 29, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 29 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1972 "Фридерик Шопен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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