Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 злотых 1972 года MW "Фридерик Шопен". Медно-никель. Без надписи PRÓBA (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель. Без надписи PRÓBA
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1972
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1972 года "Фридерик Шопен" со знаком MW. Медно-никель. Без надписи PRÓBA. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 622 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 8000 PLN. Торги состоялись 10 сентября 2016.
Сохранность
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (2)
- Numis Poland (1)
- WCN (1)
Продавец Numis Poland
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Где продать?
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