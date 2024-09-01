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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 злотых 1972 года MW "Фридерик Шопен". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 50 злотых 1972 года MW "Фридерик Шопен" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 злотых 1972 года MW "Фридерик Шопен" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 12,6 гр
  • Чистого серебра (0,3038 oz) 9,45 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 14,622

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1972
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (24) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1972 года "Фридерик Шопен" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 429 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 115 EUR. Торги состоялись 13 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Niemczyk (2)
  • Stary Sklep (3)
  • WCN (13)
  • Wójcicki (5)
Продавец WCN
Дата 18 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 110 PLN
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - September 22, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Wójcicki - February 28, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 28 февраля 2021
Сохранность SP68 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1972 "Фридерик Шопен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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