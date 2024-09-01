Пробные 50 злотых 1972 года MW "Фридерик Шопен". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1972 года "Фридерик Шопен" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 429 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 115 EUR. Торги состоялись 13 октября 2013.

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