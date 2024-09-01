Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 злотых 1972 года MW "Фридерик Шопен". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 12,6 гр
- Чистого серебра (0,3038 oz) 9,45 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 14,622
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1972
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (24) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1972 года "Фридерик Шопен" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 429 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 115 EUR. Торги состоялись 13 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 190 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 50 злотых 1972 "Фридерик Шопен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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