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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 злотых 1972 года MW "Фридерик Шопен". Никель. Без надписи PRÓBA (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель. Без надписи PRÓBA

Аверс монеты - Пробные 50 злотых 1972 года MW "Фридерик Шопен" Никель Без надписи PRÓBA - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 злотых 1972 года MW "Фридерик Шопен" Никель Без надписи PRÓBA - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,8 - 11,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1972
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1972 года "Фридерик Шопен" со знаком MW. Никель. Без надписи PRÓBA. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 551 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2017.

Сохранность
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  • WCN (3)
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 50 злотых 1972 MW "Фридерик Шопен" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
1082 $
Цена в валюте аукциона 4100 PLN
Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
Цена
1187 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 23 мая 1998
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 злотых 1972 "Фридерик Шопен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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