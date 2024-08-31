Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 злотых 1972 года MW "Фридерик Шопен". Никель. Без надписи PRÓBA (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель. Без надписи PRÓBA
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 10,8 - 11,8 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1972
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1972 года "Фридерик Шопен" со знаком MW. Никель. Без надписи PRÓBA. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 551 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2017.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
1082 $
Цена в валюте аукциона 4100 PLN
Продавец WCN
Дата 6 ноября 1999
Сохранность PROOF
Цена
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