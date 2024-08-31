Пробные 50 злотых 1972 года MW "Фридерик Шопен". Никель. Без надписи PRÓBA (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1972 года "Фридерик Шопен" со знаком MW. Никель. Без надписи PRÓBA. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 551 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4200 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2017.

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