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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 злотых 1974 года MW JJ "Фридерик Шопен". Медно-никель. Без надписи PRÓBA (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель. Без надписи PRÓBA

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 14,8 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1974
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1974 года "Фридерик Шопен" со знаком MW JJ. Медно-никель. Без надписи PRÓBA. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 злотых 1974 "Фридерик Шопен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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