Пробные 50 злотых 1972 года MW JJ "Фридерик Шопен". Медно-никель. Без надписи PRÓBA (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1972 года "Фридерик Шопен" со знаком MW JJ. Медно-никель. Без надписи PRÓBA. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 712 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1550 PLN. Торги состоялись 22 ноября 1997.

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