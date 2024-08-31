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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 50 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 50 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 11,7 гр
  • Диаметр 30,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1980 года "Казимир I Восстановитель" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1326 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3800 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numimarket (1)
  • WCN (1)
Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
601 $
Цена в валюте аукциона 3000 PLN
Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 20, 2020
Продавец Numimarket
Дата 20 апреля 2020
Сохранность UNC
Цена
961 $
Цена в валюте аукциона 4000 PLN
Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 50 злотых 1980 MW "Казимир I Восстановитель" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 50 злотых 1980 "Казимир I Восстановитель" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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