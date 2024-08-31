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Пробные 50 злотых 1980 года MW "Казимир I Восстановитель". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 11,7 гр
- Диаметр 30,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 20
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1980
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1980 года "Казимир I Восстановитель" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1326 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3800 PLN. Торги состоялись 16 марта 2019.
Сохранность
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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