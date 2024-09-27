Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 50 злотых 1972 года MW "Фридерик Шопен". Алюминий (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Алюминий
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 5,6 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 50 злотых
- Год 1972
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1972 года "Фридерик Шопен" со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 903 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2650 PLN. Торги состоялись 21 ноября 1998.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (3)
Где продать?
Для продажи 50 злотых 1972 "Фридерик Шопен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск