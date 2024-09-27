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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 злотых 1972 года MW "Фридерик Шопен". Алюминий (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Алюминий

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Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 5,6 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1972
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (3) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1972 года "Фридерик Шопен" со знаком MW. Алюминий. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 903 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 2650 PLN. Торги состоялись 21 ноября 1998.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WCN (3)
Продавец WCN
Дата 21 ноября 1998
Сохранность UNC
Цена
766 $
Цена в валюте аукциона 2650 PLN
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность PROOF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 злотых 1972 "Фридерик Шопен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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