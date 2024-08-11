Пробные 50 злотых 1972 года MW JJ "Фридерик Шопен". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1972 года "Фридерик Шопен" со знаком MW JJ. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 659 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 8 ноября 2014.

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