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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 50 злотых 1972 года MW JJ "Фридерик Шопен". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

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Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 12,7 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 50 злотых
  • Год 1972
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 50 злотых 1972 года "Фридерик Шопен" со знаком MW JJ. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 659 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3000 PLN. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
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  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 8 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Для продажи 50 злотых 1972 "Фридерик Шопен" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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