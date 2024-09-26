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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1980 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1980 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2 злотых 1980 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 66,610,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1980 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 744 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе Niemczyk - December 9, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 9 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
19 $
Цена в валюте аукциона 75 PLN
Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе Bereska - January 27, 2021
Продавец Bereska
Дата 27 января 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе Numis Poland - May 23, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 2 злотых 1980 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1980 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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