Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1980 года MW (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1980 года со знаком MW. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 744 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 2000 PLN. Торги состоялись 26 февраля 2022.
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
77 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 23 мая 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 злотых 1980 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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