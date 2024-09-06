Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980". Серебро. Факел (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро. Факел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 17,6 гр
- Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 3,620
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1980
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1980 года "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" со знаком MW. Серебро. Факел. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 377555 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 490 PLN. Торги состоялись 28 сентября 2023.
Сохранность
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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