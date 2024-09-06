Пробные 200 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980". Серебро. Факел (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1980 года "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" со знаком MW. Серебро. Факел. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 377555 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 490 PLN. Торги состоялись 28 сентября 2023.

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