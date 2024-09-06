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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980". Серебро. Факел (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро. Факел

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,6 гр
  • Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 3,620

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1980 года "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" со знаком MW. Серебро. Факел. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 377555 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 490 PLN. Торги состоялись 28 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Stary Sklep (2)
  • WCN (4)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 210 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 200 злотых 1980 "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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