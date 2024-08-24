200 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980". Серебро. Без факела (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1980 года "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" со знаком MW. Серебро. Без факела. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1776 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 685 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.

Сохранность PROOF (23) UNC (14) Сохранность (слабы) PF69 (2) PF68 (2) PF67 (1) PF66 (1) PF65 (1) ULTRA CAMEO (7) Сервис NGC (6) ANACS (1)

Продавец Все фирмы

Aste (2)

Cayón (1)

Coinhouse (3)

COINSNET (2)

Heritage (2)

HERVERA (1)

Niemczyk (1)

Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)

Rzeszowski DA (1)

Soler y Llach (1)

Stare Monety (4)

Stary Sklep (4)

Tauler & Fau (1)

WCN (11)

Wu-eL (2)