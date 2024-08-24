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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

200 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980". Серебро. Без факела (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро. Без факела

Аверс монеты - 200 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" Серебро Без факела - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 200 злотых 1980 года MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" Серебро Без факела - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Polskie Towarzystwo Numizmatyczne

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 17,6 гр
  • Чистого серебра (0,4244 oz) 13,2 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 28,040

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (37) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 200 злотых 1980 года "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" со знаком MW. Серебро. Без факела. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1776 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 685 PLN. Торги состоялись 26 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 25 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 20 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 85 PLN
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Aste - January 8, 2024
Продавец Aste
Дата 8 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Aste - July 2, 2023
Продавец Aste
Дата 2 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 29 декабря 2022
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Cayón - December 22, 2022
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF66 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где купить?
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Aste - September 19, 2024
Польша 200 злотых 1980 MW "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" на аукционе Aste - September 19, 2024
Продавец Aste
Дата 19 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 200 злотых 1980 "XIII зимние Олимпийские игры - Лейк-Плэсид 1980" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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