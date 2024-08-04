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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 20 злотых 1980 года MW "Баррикадные сражения". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 20 злотых 1980 года MW "Баррикадные сражения" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 20 злотых 1980 года MW "Баррикадные сражения" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1980
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 20 злотых 1980 года "Баррикадные сражения" со знаком MW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2471 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 4000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

Сохранность
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Польша 20 злотых 1980 MW "Баррикадные сражения" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 злотых 1980 MW "Баррикадные сражения" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Для продажи 20 злотых 1980 "Баррикадные сражения" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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